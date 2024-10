Traforo Gran Sasso, rotto il collettore di drenaggio

(v. 'Acque torbide, sospese indagini sotto a...' delle 17.59') La società incaricata delle indagini propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso, la Italferr Spa, e l'ente gestore del servizio idrico Ruzzo Reti, hanno riscontrato la rottura del collettore di drenaggio principale ('canala') all'interno della galleria destra nella direzione Rm-Te durante un sopralluogo effettuato martedì scorso, 15 ottobre. É quanto si legge nella comunicazione di Italferr al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, diffusa da quest'ultimo in una nota.

Secondo la comunicazione "le alterazioni" del parametro relativo alla torbidità delle acque pari a 4NTU, rilevate il 14 ottobre, si erano ripetute anche nella mattinata del giorno successivo, "sempre in assenza di qualsiasi attività operativa da parte della scrivente e dei suoi affidatari". "Si evidenzia al riguardo - scrive la Italferr al commissario - che il riscontrato livello di torbidità delle acque pari a 4 Ntu è non solo superiore a quanto previsto nella procedura che fissa il range in un valore pari a 0,12-0,30 Ntu, ma anche significativamente più alto dei parametri consentiti dalla legge pari a 1 Ntu. Ciò, si noti, nonostante la sospensione del traffico nella galleria medesima, che avrebbe dovuto eventualmente incidere in senso positivo sul riscontro di tali valori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA