Pescara città blindata per il G7, zone rosse e divieti

Pescara città blindata in vista della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7, presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, che si svolgerà in città il 22, il 23 e il 24 ottobre prossimi. Strade e parcheggi chiusi, divieti di transito e di sosta: rigidissimi i provvedimenti disposti, dovuti agli altissimi standard di sicurezza. Cinque le zone di "massima sicurezza" individuate da Prefettura e Questura. I residenti che hanno un garage o posto auto in corte potranno transitare, mentre gli altri dovranno lasciare i propri mezzi nei parcheggi limitrofi. È sempre consentito l'accesso a piedi che sarà comunque filtrato e messo in sicurezza dalle forze dell'ordine. I primi divieti partiranno già dalla giornata di lunedì 21 ottobre; termineranno tutti venerdì 25 ottobre all'una (o comunque fino a cessate esigenze).

Le cinque zone interessate sono così denominate: "Aurum", a Portanuova, nell'area dell'omonima struttura; "Imago", nell'area di piazza Sacro Cuore; "Cascella", nella zona del lungomare e di piazza Primo Maggio; "Risorgimento", nell'area tra piazza Duca d'Aosta e piazza Unione; "Museo Dell'Ottocento", a Portanuova, nella zona di viale D'Annunzio.

Oltre al divieto di transito in numerose strade che si trovano nelle zone di massima sicurezza, è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, a partire da lunedì mattina, in altre vie della città.

Tutte le informazioni dettagliate, zona per zona, con le singole strade interessate dai divieti sono disponibili a questo link: https://www.comune.pescara.it/node/10320. Il Comune di Pescara chiede di dare massima diffusione alle informazioni.





