Pescara blindata per G7, zone rosse, scuole aperte e polemiche

Sarà una città blindata Pescara la prossima settimana, quando in diverse zone si terranno gli appuntamenti previsti dalla riunione dei ministri dello Sviluppo del G7, presieduta dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Tre i giorni dell'evento, 22, 23 e 24 ottobre, ma divieti di transito e sosta con strade e parcheggi chiusi cominceranno lunedì 21. E in città - 120mila abitanti su 33 km quadrati - non si sono fatte attendere le proteste, soprattutto di genitori in relazione alle scuole comprese nelle cinque zone rosse, quelle di "massima sicurezza", individuate da Prefettura e Questura. Sui social ne chiedevano a gran voce la chiusura, per l'impossibilità di raggiungerle in auto, ma oggi il sindaco è stato irremovibile: "Le scuole, essendo un presidio di cultura e legalità, devono restare sempre aperte e riteniamo che non ci saranno grossi problemi: se le avessimo chiuse avremmo creato un problema in più per le famiglie. Confidiamo nella collaborazione di tutti".

A causa dei numerosi divieti, in una città con tante strade a senso unico e interdizioni che toccheranno anche tratti urbani della statale 16, il timore di molti è che la viabilità vada in tilt, visti anche i tanti cantieri aperti che fanno registrare quotidianamente seri problemi di traffico. "Invece di elencare tutte le vie era meglio se scrivevano di lasciare a casa la macchina visto che sarà tutto chiuso.....Allora chiudete anche tutte le scuole!" commenta su Facebook un residente. "Mi viene da ridere, su viale Marconi non si cammina in situazioni normali, figuriamoci cosa succederà" scrive un altro. "Chi non possiede un garage, come dovrebbe fare a uscire e rientrare, a parcheggiare, visto che avete riservato i parcheggi limitrofi agli addetti ai lavori?" chiede un pescarese.

La Polizia Locale, intanto, ha diffuso le mappe delle cinque zone. I residenti con garage o posto auto in corte potranno transitare, gli altri dovranno lasciare i mezzi nei parcheggi limitrofi. Sarà consentito l'accesso a piedi, filtrato e messo in sicurezza dalle forze dell'ordine, presenti con 1500 unità. I divieti partiranno dal 21 e termineranno venerdì 25 ottobre all'una (o fino a cessate esigenze). Le zone sono così denominate: "Aurum", nell'area dell'omonima struttura immersa nella pineta, a Portanuova; "Imago", nella centrale area di piazza Sacro Cuore; "Cascella", nella zona del lungomare e di piazza Primo Maggio, pieno centro; "Risorgimento", nell'area, che comprende il Municipio, tra piazza Duca d'Aosta e piazza Unione; "Museo Dell'Ottocento", a Portanuova, nella zona di viale D'Annunzio. Oltre al divieto di transito in molte strade nelle zone di massima sicurezza, è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta da lunedì mattina in altre vie della città. Informazioni dettagliate, con le strade interessate dai divieti, su https://www.comune.pescara.it/node/10320.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA