Gran Sasso: Sdp, su viabilità traforo ok a indicazioni Caputi

Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale abruzzese Toto, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, interviene, con una nota, sulla emergenza scattata dopo la comunicazione, da parte del commissario governativo per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, della rottura di un collettore all'interno della galleria destra del traforo, e dell'innalzamento della torbidità delle acque; annuncio fatto in base a un documento inviato a Caputi dalla Italferr.

L'intervento di Sdp mira a fare chiarezza sulle competenze del sistema Gran Sasso chiarendo, tra l'altro, che la responsabilità della arteria, per quanto attiene la viabilità, è per il periodo della messa in sicurezza del commissario Caputi, il che significa che ogni opera o riparazione non può essere portata avanti dalla concessionaria, come sancito dallo stesso ministero competente.

"La concessionaria comunica di aver ricevuto una segnalazione riguardante la rottura del collettore di drenaggio principale (canala) all'interno di una galleria del Traforo del Gran Sasso, affidata in gestione all'ente Ruzzo Reti SpA. Si tratta di condotte che furono realizzate durante la costruzione del Traforo del Gran Sasso per drenare le acque che erano fuoriuscite dalle falde del Gran Sasso e di cui la Ruzzo Spa ha curato anche in passato la gestione e per cui SdP declina qualsiasi responsabilità - si legge nella nota -. Tale assunto è stato recentemente confermato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti quale amministrazione concedente di Strada dei Parchi, stabilendo che dette attività sono totalmente estranee agli obblighi in capo al concessionario".

"Per quanto attiene alla gestione della viabilità del Traforo del Gran Sasso Strada dei Parchi si atterrà, come fatto finora, alle indicazioni del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico nell'esclusivo interesse degli utenti - conclude la nota di Sdp.



