G7 a Pescara, Masci 'scuole presidio di legalità,restano aperte'

"In occasione dei giorni del G7 le scuole di Pescara resteranno regolarmente aperte. Solo per la scuola di via del Concilio, che è in zona rossa, abbiamo previsto la chiusura anticipata alle 14.30". Lo ha detto questa mattina a Palazzo di Città, in conferenza stampa, il sindaco di Pescara, Carlo Masci. "Abbiamo deciso così perché riteniamo che le scuole, essendo un presidio di cultura e legalità, devono restare sempre aperte e riteniamo che non ci saranno grossi problemi, anche perché, se avessimo chiuso le scuole, avremmo creato un problema in più per le famiglie. Comunicheremo le variazioni alla viabilità, ma confidiamo anche nella collaborazione di tutti".

Masci ha colto l'occasione per anticipare che sabato 19, alle 11.30, sarà riaperto completamente, con inaugurazione, Corso Umberto dove sono stati eseguiti lavori di riqualificazione.





