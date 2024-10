Così Roncalli salvò migliaia di vite in Turchia

Sarà proiettato a Chieti martedì prossimo, 22 ottobre (ore 14.30), il docu-film 'L'Angelo di Istanbul' che racconta le azioni poste in essere dal futuro Papa Giovanni XXIII per salvare migliaia di persone di appartenenza ebraica dalla deportazione nei campi di concentramento nazisti.

Nel film, la cui proiezione è in programma nell'Auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio, vengono mostrati documenti e interviste a protagonisti raccolte in Turchia, Israele e Usa.

Inoltre, una parte consistente è affidata all'intervento diretto, fra gli altri storici, del professor Stefano Trinchese, autore di varie pubblicazioni in merito.

In particolare, un ruolo controverso e per molti versi decisivo fu, secondo la ricostruzione dello stesso Trinchese, quello di Franz von Papen, rappresentante personale di Hitler in Turchia, "capace di agire sul doppio binario della apparente esecuzione degli ordini nazisti e l'adesione al progetto umanitario di salvezza degli ebrei" realizzato dall'allora monsignor Roncalli, dietro precisa disposizione del papa Pio XII. Molti bambini furono salvati grazie a questa azione umanitaria.

Interverranno il regista del documentario, il bolognese Vincenzo Pergolizzi, e la professoressa Paola Pizzo, esperta di questioni mediorientali. Seguirà un dibattito.

"L'argomento - spiegano gli organizzatori - in un momento difficile dei rapporti internazionali in Palestina torna utile quale elemento di chiarificazione e di speranza". Il film è diffuso da Galata Produzioni di Istanbul.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA