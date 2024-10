Commissario Gran Sasso, avviata riconsegna area A24 a Sdp

(v. 'Acque torbide, sospese indagini sotto a...' delle 17.59' È stata attivata la procedura per la riconsegna delle aree dell'autostrada A24 che collega Roma a Teramo, interessate dalle indagini geognostiche sotto al traforo del Gran Sasso al gestore Strada dei Parchi. Lo rende noto il Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, dopo che sono stati riscontrati valori di torbidità dell'acqua superiori di quattro volte ai parametri di legge.

"Contestualmente - spiega Caputi in una nota - si è chiesta la convocazione urgentissima del tavolo tecnico, presieduto dal Sian, al fine di valutare le iniziative da mettere in atto".

I sondaggi, disposti dalla Struttura commissariale e propedeutici ai lavori di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, dovevano essere eseguiti impegnando, nel traforo autostradale dell'A24, una canna per volta, canna per la quale sarebbe stata disposta la chiusura al transito dei veicoli.

A causa delle indagini geognostiche, che dovevano durare per 45 giorni, era stato istituito da lunedì scorso il senso unico alternato nella galleria del Gran Sasso, lungo l'autostrada A24, nella tratta Assergi (L'Aquila)-San Gabriele/Colledara (Teramo) in entrambe le direzioni di marcia: il traffico era regolato mediante un impianto semaforico dotato di sbarra, collocato ai due imbocchi del traforo. Ad ulteriore garanzia della sicurezza degli utenti, due pattuglie della Polizia Stradale e due mezzi antincendio hanno presidiato gli imbocchi della galleria, sia sul fornice verso Assergi che su quello verso Colledara.

Nei primi due giorni di funzionamento del semaforo, nonostante le rassicurazioni su cicli di circa 25 minuti di rosso in ogni direzione, automobilisti e autotrasportatori hanno dovuto attendere anche più di 60 minuti fermi in coda, in entrambe le direzioni.



