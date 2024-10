Cambia la viabilità per il G7, a Pescara scoppia la polemica

In vista del G7 che si svolgerà a Pescara dal 22 al 24 ottobre prossimi non si fanno attendere le polemiche per le misure di sicurezza. La città, infatti, nei giorni del summit sarà letteralmente blindata. Cinque le zone di 'massima sicurezza' individuate, dove scatterà già da lunedì 21 il divieto di transito, oltre ad altre strade per le quali è stato disposto il divieto di sosta con rimozione. Il timore di molti è che tali misure possano mandare la viabilità in tilt, in una città che, ultimamente, a causa dei cantieri, già registra seri problemi di traffico. In tanti, commentando sui social i post del Comune relativi alle modifiche alla viabilità, si chiedono se non sia il caso di chiudere le scuole, soprattutto quelle ricadenti nelle zone di 'massima sicurezza'.

"Invece di elencare tutte le vie cittadine era meglio se scrivevano di lasciare a casa la macchina visto che sarà tutto chiuso. Allora chiudete anche tutte le scuole. Poveri genitori!", afferma un utente su Facebook. "Ma solo poche zone sono fuori da tutto. A questo punto chiudete anche le scuole", dice un altro cittadino. E ancora "E chi va a scuola lontano da casa come fa?" oppure "Per le scuole come pensate di organizzarvi? Improvvisiamo?". Molti i commenti dello stesso tenore.



