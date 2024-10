Calcio: il Pescara contro la Spal per difendere il primo posto

Difendere il primato in casa della Spal: questo l'obiettivo del Pescara di Silvio Baldini che domani sera sarà di scena (ore 20.30) al 'Paolo Mazza' di Ferrara al cospetto della formazione emiliana. In terra emiliana i biancazzurri proveranno a centrare la quinta vittoria di fila lontano dall'Adriatico. Si tratterebbe di un record per la formazione abruzzese che però si presenterà a Ferrara con due assenze pesanti a centrocampo.

Oltre a Lonardi (operato ai legamenti), non verrà rischiato Luca Valzania alle prese con un leggero risentimento al flessore. Il giocatore però sarà convocato. Al posto dell'ex Cremonese, uno fra De Marco e Tunjov, con l'estone che parte favorito. La squadra è partita in mattinata per l'Emilia con l'annullamento della tradizionale conferenza stampa della vigilia dell'allenatore Silvio Baldini. Al seguito del Pescara a Ferrara ci saranno quasi 500 tifosi pescaresi.



