Ospedale Sulmona, consegnato cantiere ala Bolino

E' stato consegnato il cantiere per i lavori di adeguamento dell'ala Bolino dell'ospedale di Sulmona. L'azienda sanitaria ha chiuso la fase preliminare e avvia le procedure per gli interventi a scaglioni, finanziati con i fondi Pnrr, per un totale di sei milioni di euro. I lavori, che dovranno concludersi entro il 2026, riguardano i reparti di Pediatria, Ostetricia e ginecologia, blocco parto e operatorio.

Nelle scorse settimane la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila aveva varato il piano dei trasferimenti, per consentire lavori a scaglioni, limitando al minimo tutti i disagi a pazienti e operatori della struttura ospedaliera. Con altra progettualità sarà abbattuta l'ala vecchia per dare vita alla centrale operativa territoriale che ha lo scopo di collegare la sanità ospedaliera con il territorio e sarà realizzata una palazzina sanitaria all'interno dell'ospedale dove saranno collocati altri servizi



