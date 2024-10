Masso cade su Sp 84, disagi per circolazione. Domani verifiche

Un enorme masso è precipitato, questa mattina, sulla strada provinciale 84 che collega la frazione Pietransieri del comune di Roccaraso con Ateleta (L'Aquila). Dalle prime informazioni si è appreso che il masso si è staccato dalla parete rocciosa che costeggia la strada. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un automobilista che da Sulmona era diretto in Alto Sangro. Non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti gli operai della Provincia dell'Aquila che hanno rimosso il masso. "Domani faremo un sopralluogo con la nostra squadra per verificare lo stato della scarpata" annuncia il presidente della Provincia, Angelo Caruso.

Qualche disagio si è registrato sul fronte del traffico veicolare.



