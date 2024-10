Giulianova, ok adeguamento tecnico-funzionale del Prg Portuale

La Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato l'adeguamento tecnico- funzionale del Piano Regolatore Portuale di Giulianova proposto dall'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D'Annuntiis. L'adeguamento, che non prevede modifiche sostanziali alla zonizzazione vigente, si legge in una nota del Comune di Giulianova, migliora la fruibilità delle aree portuali e amplia gli usi consentiti, senza stravolgere la struttura originaria del piano.

L'approvazione, soprattutto, risponde positivamente alle esigenze riscontrate negli ultimi anni dai fruitori delle aree portuali.

Le modifiche consistono in ampliamenti degli usi consentiti nelle zone già definite e nel recepimento dei percorsi ciclabili e pedonali esistenti, in coerenza con la pianificazione comunale vigente. I cambiamenti non introducono nuovi carichi ambientali e sono in linea con gli obiettivi e le strategie del piano regolatore portuale originario.

L'approvazione dell' adeguamento tecnico-funzionale, prosegue la nota del Comune, rappresenta un passaggio indispensabile verso l'ulteriore ottimizzazione del porto di Giulianova, garantendo una maggiore efficienza operativa e una migliore integrazione con la città, nel rispetto delle normative ambientali ed urbanistiche. "L'Amministrazione Comunale di Giulianova esprime grande soddisfazione per l'obiettivo raggiunto e ringrazia l'assessore D'Annuntiis per il suo costante e puntuale contributo allo sviluppo e al potenziamento del nostro porto".



