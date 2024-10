Basket 3x3, studenti 'Moretti' come Italia alla Gymnasiade

Dopo poco più di un anno dalla straordinaria esperienza vissuta a Campobasso durante le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di basket 3x3, gli studenti dell'Istituto Moretti, primi classificati in quella occasione, avranno l'onore di rappresentare l'Italia all'evento 'Gymnasiade 2024' che si terrà a Manama, Bahrain, dal 23 al 31 ottobre.

Alessio Fabris, Danylo Lipskyi, Mal Tusuni e Paolo Scarpone, sono questi i nomi dei giovani atleti che sono stati presentati ufficialmente presso l'Aula Magna dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Vincenzo Moretti". All'evento, accolti dalla Dirigente Scolastica Daniela Maranella, hanno partecipato il Sindaco Mario Nugnes, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci, Marco Pompa dell'Ufficio Scolastico Provinciale e il coordinatore regionale di Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Regionale Antonello Passacantando che, per l'occasione, ricoprirà anche il ruolo di capodelegazione di tutta la rappresentativa italiana.

La Gymnasiade è un evento sportivo internazionale organizzato dalla International School Sport Federation (ISF), che riunisce giovani atleti da tutto il mondo per competere in diverse discipline sportive.

"Oggi vedo qui davanti a me studenti appassionati di sport, ma convinti, allo stesso tempo, che lo studio sia fondamentale - ha detto il sindaco di Roseto, Mario Nugnes - Quando si amministra una realtà si è orgogliosi quando si raggiungono obiettivi e risultati importanti e si è orgogliosi quando la propria città sale alla ribalta per le sue bellezze e le sue eccellenze".

"L'Istituto Moretti è immensamente orgoglioso dei suoi talentuosi studenti che, sotto la guida esperta del prof.

Antonello Passacantando, faranno parte della delegazione italiana. Partecipare a una manifestazione di livello mondiale, con oltre 70 nazioni partecipanti e più di 5.000 atleti, è già di per sé un grande successo. Tuttavia, i nostri ragazzi sono determinati a dare il massimo durante le competizioni che li vedranno protagonisti nelle prossime settimane - affermano la Dirigente Daniela Maranella e la professoressa Licia Carminucci, docente referente che accompagnerà i ragazzi in Bahrain - Questo traguardo, che sembra un sogno, è invece una splendida realtà resa possibile grazie alla crescente collaborazione tra la scuola e l'Academy Roseto Basket. Scuola e sport si confermano un connubio vincente per il bene dei ragazzi".



