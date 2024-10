Era rimasto ferito gravemente mentre stava aiutando un amico a spostare una lavatrice: l'elettrodomestico gli è caduto addosso schiacciandolo.

E' morto in ospedale, dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, Pierfranco Cimini, 66 di Cagnano Amiterno (L'Aquila).

Dopo l'incidente domestico, Cimini era stato portato con urgenza in ambulanza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA