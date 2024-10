'Pescara città fuori controllo', Pettinari,servono più pattuglie

"Pescara è ormai una città fuori controllo, in centro gli accoltellamenti sono all'ordine del giorno, l'ultimo tra domenica e lunedì sulla Tiburtina a seguito di una lite per un monopattino, nelle periferie (come in centro) si spaccia droga notte e giorno e i boss detengono un controllo delle piazze di spaccio con un fare criminale che fa paura alla gente onesta". A parlare è Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico "Pettinari per l'Abruzzo, capogruppo consiliare al Comune di Pescara, secondo il quale nel capoluogo adriatico "servirebbero almeno due pattuglie in più per turno per garantire il controllo pieno del territorio e per consentire agli uomini delle forze dell'ordine di intervenire per sedare risse anche violente".

"Questa notte sono andate a fuoco altre due macchine al civico 42 di Via Caduti per Servizio - segnala in una nota Pettinari - Una delle due macchine si trovava vicino al tubo del gas e solo l'intervento immediato di un condomino che ha prontamente scaricato secchi d'acqua ha evitato il peggio. Ormai in Via Caduti per Servizio abbiamo perso il conto delle macchine date a fuoco".

"Da anni sto combattendo una battaglia di legalità e civiltà in questi luoghi - prosegue la nota di Pettinari - Sto rischiando anche la mia vita per dire con forza che in questo quartiere c'è un'emergenza sicurezza imponente, ci sono famiglie di pregiudicati che spacciano droga a tutte le ore del giorno e della notte e che utilizzano la strada come un autodromo".

"Mi fa sorridere che esponenti della maggioranza in Consiglio comunale scoprano solo ora che a Pescara c'è un problema legato alla droga per aver letto l'ultima inchiesta su Rancitelli dove una famiglia di rom cedeva oltre 300 dosi al giorno per migliaia di euro. Dov'erano questi politici - conclude il consigliere comunale di opposizione - quando per anni andavo sotto le case dei criminali mercanti di droga a gridare che lì si spacciava anche con incassi di tremila euro a famiglia al giorno?".





