Marsilio, progressi ricostruzione, rinascita sociale e culturale

"Non basta soltanto la ricostruzione delle case per restituire vitalità ai territori, siamo impegnati a dare concretezza alla speranza di rigenerazione dei luoghi colpiti dai terremoti, che si alimenta anche attraverso le tante attività fatte di rigenerazione sociale, culturale e ambientale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla tappa aquilana del Festival diffuso della rigenerazione urbana "Città in Scena", ultimo appuntamento territoriale prima dell'evento conclusivo che si terrà a Roma a dicembre.

L'iniziativa abruzzese, promossa da Ance, in collaborazione con Associazione Mecenate 90, Cidac, Fondazione Musica per Roma e con il patrocinio di In/Arch, è dedicata alla rigenerazione urbana nelle aree interessate dai terremoti del 2009 e del 2016 attraverso il confronto tra istituzioni, università, progettisti ed esperti del settore su esperienze di ricostruzione post-sisma nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

"Negli anni abbiamo superato numerosi incagli - ha ricordato Marsilio - ma grazie alla dinamicità del Commissario Guido Castelli c'è stata una sensibile accelerazione nell'apertura di cantieri e nella soluzione di problemi. Anche grazie a Mario Fiorentino, l'altro capo della struttura di missione del 2009, con cui sono stato ieri a Canistro per Palazzo Vecchiarelli, si è registrato un passo nuovo alla ricostruzione. La gente perde la speranza quando si vedono per troppo tempo macerie e ponteggi e molti hanno sostanzialmente rinunciato al diritto al contributo per la ricostruzione, ora finalmente aprono i cantieri".

Criticità e potenzialità sono state approfondite anche attraverso la presentazione di specifici progetti di riqualificazione, tra cui quelli delle città di Castelluccio di Norcia, Cortino, L'Aquila, Navelli, Rieti e Teramo.



