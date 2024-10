Traforo Gran Sasso, da oggi transito a senso unico alternato

Al via da oggi il senso unico alternato nella galleria del Gran Sasso, lungo l'autostrada A24 che collega Roma a Teramo, nella tratta Assergi (L'Aquila)-San Gabriele/Colledara (Teramo), in entrambe le direzioni di marcia: il traffico sarà regolato mediante un impianto semaforico dotato di sbarra, collocato ai due imbocchi del traforo. L'istituzione del senso unico alternato, per la durata di 45 giorni, è dovuta alle indagini geognostiche disposte dal Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi.

I sondaggi, disposti dalla Struttura commissariale e propedeutici ai lavori di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, saranno eseguiti impegnando, nel traforo autostradale dell'A24, una canna per volta, canna per la quale sarà disposta la chiusura al transito dei veicoli.

Strada dei Parchi, gestore dell'arteria autostradale, ha reso noto che il semaforo permetterà di regolare in alternanza, e quindi per una direzione alla volta, il transito, impiegando l'unica corsia disponibile per i veicoli all'interno della galleria. La corsia non dedicata al transito sarà riservata ai mezzi di soccorso e di assistenza. Il semaforo avrà dei cicli di circa 25 minuti di rosso per ogni direzione e il transito dei veicoli all'interno della galleria si svolgerà in piena sicurezza grazie al presidio di mezzi aziendali che apriranno e chiuderanno la carovana. La durata del semaforo verde, e quindi l'esatta durata del rosso del senso di marcia opposto, verrà modulata in modo dinamico privilegiando il senso di marcia con traffico prevalente. Ad ulteriore garanzia della sicurezza degli utenti, due pattuglie della Polizia Stradale e due mezzi antincendio presidieranno gli imbocchi della galleria, sia sul fornice verso Assergi che su quello verso Colledara.

La società Strada dei Parchi, impegnata a fornire la massima assistenza ai propri clienti durante l'esecuzione dei sondaggi disposti dal Commissario straordinario, ha predisposto un volantino informativo per questa chiusura alternata, scaricabile dal sito web stradadeiparchi.it e che verrà distribuito presso le Stazioni di esazione e presso le Aree di Servizio delle autostrade A24 e A25 per l'intera durata del provvedimento.





