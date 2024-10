Asl Chieti istituisce albo dei fornitori per selezione rapida

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha istituito un Albo dei fornitori attraverso cui garantire una selezione più efficace, efficiente, precisa, rapida, trasparente ed equa delle aziende cui affidare un contratto di servizi o forniture di importo inferiore a 140mila euro. L'albo, di cui è referente il dirigente Antonio Di Sciascio, è gestito e costantemente aggiornato dall'unità operativa complessa che si occupa dell'Acquisizione beni e servizi, diretta da Pierluigi Galassi. Si tratta di un elenco al quale possono iscriversi tutti gli operatori economici interessati, fornendo i loro dati, caratteristiche, requisiti di carattere generale e speciale. La banca dati consentirà alla Asl di individuare le aziende più qualificate in base alle esigenze del momento, alle diverse categorie merceologiche e alle fasce di importo delle attività da svolgere.

"L'obiettivo - si legge in una nota della Asl - è accelerare i processi di approvvigionamento di beni e servizi, migliorando la qualità delle prestazioni, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici".

La Asl tramite un'apposita piattaforma telematica, realizzata da Maggioli Spa, rispondente ai requisiti di qualificazione posti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) e certificata dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), utilizzerà un algoritmo per individuare in modo automatico gli operatori da invitare volta per volta, rispettando i criteri della rotazione e della par condicio tra le singole ditte iscritte all'albo. Gli operatori economici interessati potranno iscriversi in qualsiasi momento tramite la piattaforma Maggioli (accessibile anche dalla home del sito Asl, www.asl2abruzzo.it, al link "Portale fornitori"), anche per partecipare a procedure negoziate fino alla soglia di rilievo comunitario. Le ditte iscritte saranno sottoposte in maniera rigorosa alla verifica dei requisiti richiesti, ai controlli stabiliti per legge e, durante il periodo della fornitura dei beni o servizi, a un attento processo di monitoraggio.



