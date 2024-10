Stellantis: Legambiente Molise, settore elettrico demonizzato

"Le dichiarazioni di Tavares non fanno altro che cristallizzare il fallimento di una politica che invece di accompagnare il settore dell'automotive verso la decarbonizzazione sta rimandando lo start definitivo del mercato elettrico". Così il presidente di Legambiente Molise, Andrea De Marco, commenta le parole dell'Ad di Stellantis in merito al futuro dello stabilimento di Termoli (Campobasso).

"Stiamo assistendo - continua - alla demonizzazione del settore delle auto elettriche pensando che queste siano le responsabili del crollo del mercato delle auto endotermiche, senza capire che questo è causato per la maggior parte dall'impossibilità da parte della classe media di poter minimamente pensare di acquistare una auto nuova. Parliamo - osserva De Marco - di un oggetto di lusso che dal pre-pandemia ha visto i prezzi dei modelli termici impennarsi. Dobbiamo capire che in Italia abbiamo un problema di competitività collegato al costo dell'energia che, se non sarà risolto, andrà sempre più a complicare la possibilità di investire nel nostro Paese. E certamente - conclude - non ci aiuterà l'opera di rallentamento delle rinnovabili in atto che ci costringerà sempre di più ad essere dipendenti dal gas con le conseguenze sui costi di produzione che sono sotto gli occhi di tutti".





