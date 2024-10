Papaleo, Rocca, Capotondi per il Teatro Stabile d'Abruzzo

Con il claim 'Respirare teatro', il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, Giorgio Pasotti, ha presentato la nuova stagione di prosa all'Aquila. Dieci spettacoli tra l'autunno 2024 e la primavera 2025 tra cui una produzione del Tsa, la cui prima è in programma venerdì 7 novembre: si tratta di '80 voglia di '80!', un musical con Manuel Mercuri.

Sul palco del Ridotto del Teatro Comunale si alterneranno attori come come Chiara Francini, Alessandro Federico, Rocco Papaleo, Cristiana Capotondi, Stefania Rocca, Bryan Ceotto, Simon Ajomone, Claudio Casadio, Alessio Vassallo, Ninni Bruschetta, Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisi, Maria Paiato, Mariangela Granelli, Ludovica D'Auria. Ultimo spettacolo il 3 aprile con 'Quel che provo dir non so' con il giovane attore Pierpaolo Spollon, conosciuto per la sua partecipazione alla fiction 'Doc'. Per ogni spettacolo sono previste almeno due repliche.

"Una stagione - ha commentato Pasotti, da poco confermato alla direzione del Tsa - che incontra le esigenze degli spettatori: dal musical alla commedia, dagli spettacoli di teatro classico al palcoscenico usato con ironia e simpatia. Abbiamo scelto il claim 'Respirare Teatro' proprio a voler indicare quella necessità continua di vivere la cultura e con la cultura. Respiriamo continuamente, ci è necessario".

A presentare il cartellone, a palazzo di città, anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo e il vicepresidente del Tsa, Carlo Dante. Quest'ultimo ha ricordato che nella scorsa stagione sono stati venduti 853 abbonamenti. "Straordinario - ha detto ancora Dante - il totale delle presenze 9.507 tra abbonamenti e biglietti venduti. Complessivamente il Tsa, da gennaio a giugno 2024, ha avuto come pubblico partecipante ai propri spettacoli di produzione, presenti su tutto il territorio nazionale oltre che regionale e locale, ben 35.057 presenze".

Info: www.teatrostabile.abruzzo.it.



