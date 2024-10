Marelli Sulmona, assemblee in fabbrica, bus per lo sciopero

Al via oggi le assemblee nello stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona in vista dello sciopero programmato a Roma per il prossimo 18 ottobre per la crisi del settore automotive. Le organizzazioni sindacali scaldano i motori e in queste ore stanno sensibilizzando gli operai della fabbrica peligna per aderire in massa alla manifestazione capitolina. Le assemblee, vista la sospensione dei turni notturni che va avanti dallo scorso 26 agosto, sono state spalmate su due date: quella odierna e quella del prossimo 14 ottobre. Intanto dallo stabilimento sulmonese hanno messo a disposizione anche dei pulman per la giornata del 18 ottobre.

La fabbrica sulmonese risente della crisi a causa del legame con l'ex Sevel di Atessa. Nell'arco di un anno la produzione è calata del 50 per cento e i 462 dipendenti, 40 impiegati e il resto operai, stanno lavorando con il contratto di solidarietà, che resterà attivo fino all'1 agosto 2025 e prevede la riduzione lavorativa del 45 per cento e il mantenimento del bagaglio contributivo.



