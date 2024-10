Nuovo incendio divampato a Pescara, dopo quello della baracca di ieri; oggi accade nel quartiere Rancitelli fra Via Tavo e via Bomba, in un cantiere dove sta bruciando anche materiale plastico. Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di un elicottero. Al momento non si conoscono le cause del rogo.

L'odore acre del fumo ha raggiunto molte abitazioni in zona Portanuova dalle quali è ben visibile una nube nera.



