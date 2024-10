A Francavilla al Mare incontro aperto sulla salute mentale

Insieme per la promozione della salute mentale: è il senso dell'iniziativa promossa dal Dipartimento Salute Mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Marco Alessandrini, che si svolgerà domani, 10 ottobre, dalle ore 10 alle 13 nei locali del Mu.Mi di Francavilla al Mare (Chieti), un incontro aperto in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Il discorso di apertura sarà tenuto dal direttore Sanitario della Asl, Flavia Pirola. L'evento si svolgerà in simultanea con gli altri Dipartimenti nazionali, prevede un confronto con i cittadini in un luogo immaginato come una piazza collegato online con altre piazze d'Italia nelle quali si sta svolgendo la stessa manifestazione. L'idea di celebrare in modo insolito la Giornata della salute mentale è stata messa in campo dal Collegio Nazionale dei DSM, con la finalità di far conoscere la sintesi delle tre proposte da presentare alle Istituzioni e al Governo, sulle quali Associazioni, utenti, familiari, politici, Istituzioni culturali o artistiche possano confrontarsi.

Verranno messi in luce esigenze, difficoltà, ma soprattutto possibili progetti da sviluppare a livello locale.



