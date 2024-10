Premio Russo: i vincitori dell'XI edizione, il 12 la premiazione

È andato a Stefania Battistini (TV), Simone Traini (operatore TV), Fabio Tonacci (carta stampata), Andrea Spannaus (podcast), Gabriele Micalizzi (fotografia) e Mauro Galligani (premio alla carriera), su indicazione della giuria, il premio nazionale sul reportage di guerra "Antonio Russo", il giornalista di Francavilla al Mare ucciso a Tbilisi nel 2000 durante la guerra di Cecenia. "Attendo questo evento ogni anno con la stessa emozione. Il Premio Antonio Russo, di cui stamattina abbiamo presentato l'11/a edizione - ha detto la sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo - è un appuntamento molto sentito dalla città, perché ricorda il giornalista francavillese che è stato ucciso a Tbilisi nel 2000 durante la guerra di Cecenia. Per me e la mia famiglia ha anche un significato personale, perché Antonio era mio cugino. L'occasione è importante anche per proseguire la sua missione di informare. Sabato, infatti, saranno riuniti celebri giornalisti di guerra che racconteranno il loro lavoro di ricerca della verità, spesso in situazioni di pericolo e senza le giuste tutele professionali. L'informazione è di per sé uno strumento fondamentale per interpretare la realtà, ma acquista ancora più valore oggi, quando, in un contesto segnato dalle guerre, la verità è spesso ostacolata, celata e modificata su ogni fronte. Non sarà solo una giornata di interessanti talk e reportage emozionanti, ma anche di coinvolgenti spettacoli, con le esibizioni di Michele Placido e Grazia Di Michele".

La cerimonia di premiazione, presentata da Luca Telese, direttore del quotidiano "Il Centro", si svolgerà a Francavilla al Mare a palazzo Sirena il prossimo 12 ottobre con inizio alle ore 17.



