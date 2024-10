L'Aquila, inaugurato Spazio Enel Partner con il sindaco Biondi

Enel Energia si rafforza a L'Aquila per una consulenza professionale nella scelta delle forniture di luce, gas e fibra studiate in base alle esigenze del cliente per ottimizzare consumi e ridurre gli importi delle bollette, con un occhio attento all'ambiente attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Un nuovo Spazio Enel Partner, in Via Beato Cesidio 47, del partner Gasenergia è stato inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, del Responsabile Indirect Stores Area Centro per Enel Energia, Marco Natale, del Responsabile Affari Istituzionali Abruzzo e Molise di Enel Italia, Pasquale Angelini.

I nuovi uffici, in un'area commerciale strategica della città, costituiscono un punto di riferimento per il territorio e offrono sia assistenza per le forniture di elettricità, gas e fibra sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Lo Spazio Enel - aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:45, il sabato dalle 9:00 alle 13:00 - integra i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito www.enel.it. Nel nuovo Spazio Enel i cittadini di L'Aquila e Comuni vicini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), a partire dalla nuova "Formidabile Luce" l'offerta a prezzo fisso adatta a tutte le famiglie .

L'energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All'interno degli Spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti come pannelli fotovoltaici, caldaie a condensazione e climatizzatori e si può richiedere l'attivazione della fibra Enel con uno sconto sul primo anno di servizio.

"Iniziative di prossimità come queste sono sempre estremamente positive poiché rendono fruibili servizi essenziali in forma diretta e consentono di recuperare il contatto con il territorio e la collettività, con benefici soprattutto per gli anziani" ha commentato il sindaco Biondi.

"Con l'inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel - ha dichiarato Marco Natale - apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali esistenti, nell'ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi, vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell'assistenza sia nelle proposte di risparmio in bolletta e di efficienza energetica".





