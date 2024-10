Fiamme in baracca di senzatetto a Pescara. Nessun ferito

Rogo in mattinata a Pescara nei pressi di una baracca nella zona di via Aterno, a due passi dalle Torri Camuzzi. Il fumo nero sprigionato dal fuoco che divorava materiale plastico e rifiuti ha allarmato passanti, automobilisti e residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco, subito arrivati sul posto a spegnere le fiamme. La nube nera era ben visibile anche da via Raiale, il fumo ha invaso per qualche minuto la carreggiata nel tratto dell'asse attrezzato, raccordo autostradale, che immette nel centro città. La baracca andata a fuoco ospita occasionalmente alcuni senzatetto, fortunatamente in quel momento non c'era nessuno. Sul luogo dell'incendio sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza.



