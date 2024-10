Ance Teramo, formazione dei neo diplomati prima dell'assunzione

L'Ance di Teramo ha avviato il primo corso di formazione per neo diplomati geometri incentrato sulla gestione della commessa edile con un focus specifico sulla contabilità dei lavori attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie del Bim e dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa è nata dall'esigenza di avvicinare i giovani professionisti alle imprese attraverso un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze specialistiche per la gestione dei progetti edilizi.

Grazie a un approccio pratico e alla collaborazione con esperti del settore, i neo-diplomati svilupperanno competenze fondamentali che consentiranno l'ingresso immediato nelle imprese edili.

Infatti i partecipanti che lo vorranno saranno pronti ad entrare nelle aziende associate come dipendenti, migliorando le loro prospettive di impiego in un settore sempre in crescita.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità degli Istituti per Geometri Moretti di Roseto e Forti di Teramo.

Attraverso la proficua collaborazione dei referenti scolastici i professori Angela Mascia e Paolo Di Remigio, delegati dalle rispettive dirigenti scolastiche Daniela Maranella e Maria Letizia Fatigati, l'Ance ha incontrato nella scorsa primavera i diplomandi geometri rappresentando le tante opportunità offerte dal settore edile: ottime retribuzioni, benefit e rapporti di lavoro stabili.

L'animazione delle iniziative, il programma formativo e le lezioni saranno curate dal dottor Antonio Ortenzi, Project Manager, esperto formatore, giornalista di riviste giornalistiche di settore ed editorialista del Sole 24 ore.

"Sono estremamente soddisfatto di questa iniziativa di formazione, frutto della collaborazione tra la nostra associazione, le scuole partner ed il dottor Ortenzi" dichiara il presidente Ance Ezio Iervelli "fortemente voluta dall'intero Consiglio Generale dell'Ance. In questo momento le imprese hanno bisogno di tecnici che abbiano competenze di base solide per gestire l'intero percorso della commessa pubblica e privata.

Concludendo il corso - prosegue il presidente - i partecipanti avranno acquisito una preparazione che faciliterà il loro ingresso nel mondo del lavoro ed offrirà un importante strumento per la crescita professionale in un settore in continua evoluzione. Sono certo che la collaborazione con gli Istituti scolastici proseguirà anche in futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA