Pescasseroli eletta Capitale Rurale Italiana 2024 da Feries

Pescasseroli, paese montano in provincia dell'Aquila e sede del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) vince la prima edizione della Capitale Rurale Italiana 2024, un progetto lanciato dalla società Feries che si occupa di ricettività extralberghiera online, attraverso i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. Lo scopo dell'iniziativa è riscoprire e valorizzare i comuni immersi nella natura che arricchiscono le zone rurali lungo tutto lo Stivale.

Erano 20 le località in gara quest'anno e tramite sondaggio online rivolto a turisti e appassionati, chiamati a votare la loro destinazione preferita, Pescasseroli ha conquistato il primo posto nella classifica, superando la concorrenza degli altri candidati, tutti selezionati in base ai volumi di ricerca sui due portali ma soprattutto per la loro natura rurale di borghi, che convivono nel rispetto dell'ambiente naturale in cui sono immersi.

Menzione speciale meritano le altre tre destinazioni più gettonate: Pietrelcina (Benevento), Favignana (Trapani) e San Gimignano (Siena). Sempre grazie ai dati ricavati dai suoi due portali, Feries ha rilevato macro tendenze dell'estate 2024, quali: una stagione più lunga (+3% in media a giugno), preferenza per l'early booking (fino a 4 mesi di anticipo) uniti a incremento dei prezzi (+5%).



