Musica per la città, torna la rassegna dei Solisti Aquilani

Quindici concerti con alcuni tra i più importanti solisti e direttori del panorama musicale.

Questa è la proposta di 'Musica per la città', la rassegna dei Solisti Aquilani in programma all'Aquila da mercoledì 23 ottobre a sabato 24 maggio 2025. Un'iniziativa presentata a palazzo Margherita dal direttore artistico, Maurizio Cocciolito, insieme al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. "Musica per la città - ha spiegato il direttore artistico Cocciolito - propone appuntamenti che rappresentano le produzioni più importanti, più prestigiose della nostra orchestra che è giusto offrire alla cittadinanza aquilana. Ma sono quelle che poi porteremo in giro per l'Italia e all'estero".

"Continuano le grandi collaborazioni - ha aggiunto - con artisti di livello internazionale come Kolja Blacher, già primo violino della Filarmonica di Vienna, Federico Maria Sardelli, compositore e direttore d'orchestra; Paolo Carlini, Alessandro Cadario, direttore principale dell'Orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano; la pianista Ying Li; Rossana Calvi, primo oboe della Fenice di Venezia; Beatrice Venezi, con la quale oramai abbiamo un rapporto artistico consolidato, che dirigerà un omaggio a Dmitrij Šostakovič a 50 anni dalla morte.

Celebreremo, inoltre, i trecento anni dalla scomparsa di Alessandro Scarlatti".

"Voglio anche sottolineare - ha detto ancora Cocciolito - la collaborazione strettissima con i Solisti Veneti e quest'anno, per la prima volta, i due complessi terranno dei concerti insieme, a Padova e all'Aquila. In primo piano anche i protagonisti del nostro ensemble, a cominciare dal violino di spalla Daniele Orlando, o il violoncellista Simone De Sena. Ma tutti, in generale, avranno ruoli significativi all'interno della rassegna".

Inoltre, in vista dell'appuntamento dedicato all'Aquila capitale della Cultura 2026, I Solisti Aquilani bandiranno un concorso internazionale per direttori d'orchestra di musica da camera intitolato a Vittorio Antonellini, a dieci anni dalla sua scomparsa. La fase finale del concorso si terrà nel 2026 quando, in quell'occasione, arriveranno in città, e vi resteranno per diversi giorni, circa 200 musicisti provenienti da tutto il mondo.



