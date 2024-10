Due giorni di screening visivi gratuiti a L'Aquila

Due giorni di screening oculari gratuiti in collaborazione con la Clinica Oculistica dell'ospedale dell'Aquila, la Banca degli Occhi del capoluogo regionale e la Onlus "Una Vista da Aquilotto" ed eventi per adulti e bambini, il tutto in piazza Duomo, nel cuore del centro storico dell'Aquila.

Genitti Ottici, catena di centri ottici e punto di riferimento per la salute visiva in Abruzzo, celebra l'importante traguardo del 60esimo anniversario con una formula innovativa e nel segno della prevenzione visiva e oculare, soprattutto per i più giovani ed i fragili.

Fondata nel 1964 da Francesco Genitti, Genitti Ottici oggi è gestita dai figli Gioia e Germano Genitti: il primo, medico-chirurgo oculista dell'ospedale San Salvatore e direttore della Banca degli occhi nel capoluogo regionale nonché scienziato di livello nazionale nel settore, coordina il personale e le attività aziendali, sua sorella, ottico-contattologo, si occupa della gestione dei punti vendita.

"Abbiamo voluto celebrare - spiega il dottor Germano Genitti - questo significativo approdo nel modo migliore per me e la mia famiglia: pensare agli altri e ai più fragili, in questo caso facendo prevenzione oculare, una tematica molto attuale in particolare tra i più giovani. Io e mia sorella Gioia siamo orgogliosi di aver raggiunto questo straordinario risultato frutto del grande sacrificio di nostro padre e della grande attenzione giornaliera che noi da decenni mettiamo in campo.

Siamo felici di poter donare alla città questi importanti eventi di prevenzione visto che la nostra idea, convinta, era quella di festeggiare con la Comunità aquilana con la quale in questo modo, umilmente, ci rendiamo utili".



