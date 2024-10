Asl L'Aquila: Liberatore, nessuna carenza di farmaci nei reparti

"Nessuna carenza, né di farmaci né di dispositivi, nei reparti degli ospedali per i quali è attivo un sistema di monitoraggio informatico che ci consente di avere costantemente il polso della situazione". Lo dichiara il direttore del servizio Farmacia della Asl provinciale dell'Aquila, Esther Liberatore, in merito alle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa. Sulla tematica si sono registrate polemiche da parte di sindacati e pazienti che hanno puntato il dito sulla gestione dell'azienda sanitaria diretta dal manager Ferdinando Romano. "Smentiamo seccamente - aggiunge Liberatore - la mancanza di farmaci nelle unità operative, compresi quelli che vengono distribuiti dalle farmacie ospedaliere. Disponiamo di un sistema informatizzato che permette alle farmacie ospedaliere di controllare e verificare giacenze di medicine e dispositivi medici e dalle costanti verifiche non risulta alcuna carenza.

Inoltre, in linea con la richiesta formale del consigliere regionale Massimo Verrecchia abbiamo da tempo iniziato ispezioni in tutti i reparti, dalle quali non risulta alcun problema nella disponibilità di prodotti e ausili sanitari". Per Liberatore "le accuse sono quindi completamente infondate e ingenerano ingiustificato allarmismo e sfiducia nell'utenza, alimentando strumentalizzazioni".



