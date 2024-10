'Ciascuno a suo modo' tra Pirandello e i libri viventi

Va in scena all'Aquila, sabato 12 ottobre 'Ciascuno a suo modo', spettacolo ispirato al testo omonimo di Luigi Pirandello a cento anni dalla prima rappresentazione.

Un allestimento originale, basato sulla "sovrascrittura" del testo da parte del drammaturgo Liv Ferracchiati che, dopo Cechov e Mann, si misura con il grande siciliano accogliendo l'invito del collettivo teatrale Oltre le parole guidato dal regista e formatore Pascal La Delfa. Un adattamento che ha una chiara intenzione: costringere lo spettatore a cambiare il punto di osservazione. Guardare la realtà diventa "come guardare le varie sfumature di un prisma". A guardare oltre le apparenze aiuteranno lo spettatore anche i "libri viventi": narratori volontari di diverse età, da sempre sul territorio o da poco arrivati, che racconteranno il proprio vissuto unico e originale. Le "human library", format nato in Danimarca negli anni Ottanta, si apriranno prima e dopo lo spettacolo teatrale con racconti in prima persona da parte di alcuni protagonisti. Tra loro c'è Domenico che "restaura gli esseri umani", soprattutto giovani, cercando di scalzare il senso di vuoto che regna dopo il terremoto tra i quartieri residenziali deserti, "facendo nascere la necessità di fare e capire delle cose". C'è Bruno, più volte risorto, che un giorno ha fatto leva sulle fragilità facendone punti di appoggio per ridisegnare la vita.

La libreria Liberamia ha ospitato un incontro preliminare. Lo spettacolo è diretto da Daniele Coscarella. "C'è l'antefatto - spiega - e la storia vista con gli occhi dei protagonisti, si può rischiare di cadere nel tranello di una verità facile, e sarà lasciato al pubblico il suo giudizio. È tutto vero? Cercheremo di seminare dei dubbi, di non accontentarci di quello che sentiamo e vediamo, perché girando lo sguardo si possono scoprire altre verità. Si riderà. E il pubblico sarà coinvolto direttamente".

Appuntamento alle 17.30 al chiostro di palazzo Lucentini Bonanni, via Castello, con replica il giorno successivo. Dopo il debutto a L'Aquila 'Ciascuno a suo modo' sarà a Prato il 26 e 27 ottobre, a Roma il 9 e 10 novembre, a Cosenza il 13 novembre, a Fano il 16 e 17 novembre, ad Agrigento il 28 e 29 dicembre.





