Calcio: Pescara ad Ascoli per difendere il primo posto

Grande attesa in casa biancazzurra per la sfida di domani sera (ore 19.30) ad Ascoli: al 'Del Duca' il Pescara - senza tifosi per protesta contro i pochi biglietti messi a disposizione degli ospiti - cercherà di difendere il primato in classifica per quello che è considerato una sorta di derby visto la vicinanza fra le due città e la rivalità fra le tifoserie.

Esaurito il settore ospiti con 536 tagliandi venduti in poche ore i tifosi pescaresi, pur avendo acquistato il biglietto, hanno deciso di disertare la trasferta per protestare contro le norme di vendita dei tagliandi e il limitato numero di biglietti ottenuti.

Baldini non si nasconde e annuncia la formazione che scenderà in campo: (4-3-3): Plizzari, Pierozzi Brosco Pellacani Crialese; Valzania Squizzato Dagasso; Bentivegna Vergani Cangiano.

"Voglio fare una precisazione - spiega - : questi non sono i titolari ma i giocatori che inizieranno la partita. Se pensiamo a titolari e riserve perdiamo il gruppo. Una stretta di mano con Di Carlo? Certamente, la storia è nata e morta lì. Quello che faranno loro non mi interessa. Quando vai in campo devi sapere come si propone. Non mi interessa quello che faranno, noi dobbiamo estraniarci da quello che faranno, se saranno bravi lo diremo. Il risultato lo fai se sei un gruppo allenato, preparato e anche mentalmente".

Sull'assenza di Lonardi Baldini ha aggiunto: "abbiamo perso un bravissimo ragazzo che al Pescara faceva comodo, ma sono cose che capitano. Si accettano e come ti capita nella vita. Non mi sembra che la situazione sia drammatica. Lonardi era un giocatore importantissimo per il Pescara, ma siccome la situazione è questa, va accettata".



