Viabilità: incontro tra Provincia L'Aquila e Anas su SS 652

"Abbiamo avvertito la necessità di organizzare questa giornata di interlocuzione qualificata con ANAS, Regione Abruzzo, Provincia di Isernia e i sindaci dei territori interessati per dare una risposta ai tanti utenti che lamentano l'impercorribilità di questa arteria stradale e alle numerose attività economiche presenti lungo quest'arteria stradale. Abbiamo avuto delle risposte immediate dall'ANAS con date certe per la chiusura dei cantieri e riaperto temi importanti come il passaggio alla gestione di ANAS della sp. 88 ed acquisito la notizia che ci sarà un primo intervento della Provincia di Isernia per evitare il passaggio nel centro urbano di Sant'Angelo Del Pesco". Così il presidente della Provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, nel commentare l'importante incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Castel di Sangro (L'Aquila) finalizzato a fare il punto insieme ai responsabili dell'ANAS sui lavori sulla SS 652 "Fondo Valle Sangro".

Oltre al presidente, Angelo Caruso, presenti all'incontro l'assessore regionale ai Trasporti della Regione Abruzzo Umberto D'Annuntiis, il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, il sindaco di Gamberale (Chieti), Maurizio Bucci, il sindaco di Sant'Angelo del Pesco, Nunziatina Nucci, il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore e i responsabili territoriali dell'ANAS.

I temi affrontati nel corso dell'incontro sono stati i disagi causati dai numerosi cantieri stradali sui viadotti lungo il tratto della SS 652 tra Castel di Sangro e Gamberale, l'interdizione al traffico pesante sulla s.p.88 "Sangrina", il possibile passaggio temporaneo ad ANAS della stessa, il problema del traffico nel centro urbano di Sant'Angelo Del Pesco, il punto sui lavori di ammodernamento del tratto tra Civitaluparella e Gamberale. Immediata la risposta dell'ANAS sulle problematiche legate ai cantieri stradali che con una nota annuncia il termine dei lavori di due dei quattro cantieri lungo il tratto di riferimento entro dicembre 2024, mentre per i restanti il termine dei lavori è previsto a giugno ed ottobre 2025.



