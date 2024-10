Cna al TTG, l'Abruzzo delle radici con mare, montagna e borghi

Quindici percorsi trasformati in altrettanti "pacchetti" per far conoscere meglio l'offerta turistica di un Abruzzo a misura di chi ama aggiungere, alla parola vacanza, gli aggettivi "attiva" ed "esperienziale".

Un'offerta che spazia dalla montagna al mare, dalla natura protetta ai borghi storici, dall'artigianato artistico alla riscoperta della memoria e delle radici. E' il progetto che Cna Turismo Abruzzo porterà, dal 9 all'11 ottobre, al TTG Travel Experience di Rimini, il più grande appuntamento internazionale in Italia dedicato a turismo esperienziale e vacanza attiva.

CNA Turismo nazionale inserirà nel suo programma approfondimenti dedicati all'Aquila Capitale della Cultura 2026 e alla rigenerazione a fini turistici di un borgo come Santo Stefano di Sessanio. L'offerta messa a punto da CNA Turismo Abruzzo sarà presentata domani a Pescara nel corso di una conferenza stampa, alle 10,30, nella sede regionale di CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8.

Saranno presenti, con la presidente e il responsabile di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese, il direttore regionale della CNA, Silvio Calice, il direttore dell'albergo diffuso di Santo Stefano di Sessanio, Michele Centonze, il sindaco di Lettomanoppello, Simone D'Alfonso, e il presidente dell'associazione "Marcinelle per non dimenticare", Nino Domenico Di Pietrantonio.



