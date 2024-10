Effetto Sevel, nuovo fermo produttivo alla Marelli

Giornata di fermo produttivo allo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona. A causa del nuovo stop dell'ex Sevel di Atessa, a cui la fabbrica peligna è legata per l'80 per cento della produzione, il turno della mattina ha lavorato in regime ridotto, mentre il secondo turno pomeridiano osserva il riposo. I rallentamenti sono legati alla carenza di componenti per la produzione dei furgoni Ducato. La Marelli tornerà a operare a pieno regime domani, considerando che i turni notturni, dal 26 agosto scorso, sono stati sospesi dall'azienda, sempre per la flessione dei volumi produttivi di Stellantis. Una circostanza, quella della crisi del settore automotive, che preoccupa le organizzazioni sindacali che, la prossima settimana, prevedono assemblee in vista dello sciopero programmato per il prossimo 18 ottobre.



