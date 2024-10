Centenario di Puccini, concerto al Conservatorio 'Casella'

Un concerto-evento nel centenario della morte di Giacomo Puccini. Questa la proposta dell'associazione musicale Athena.

Il concerto dal titolo 'Eroi e miti dell'universo pucciniano' è in programma all'Aquila, sabato 5 ottobre alle ore 18 nell'auditorium Shigeru-Ban del Conservatorio Casella. Verranno eseguiti famosi intermezzi e alcune arie tratte dalle opere più conosciute, Suor Angelica, Tosca (E Lucevan le stelle, Vissi d'arte), Madama Butterfly (Bimba dagli occhi pieni di malia), Boheme (Quando m'en vo', Mi chiamano Mimì, Che gelida manina, O soave fanculla), Gianni Schicchi (O mio babbino caro), Manon Lescaut, Turandot (Nessun dorma) con la partecipazione di cantanti di livello internazionale.

Tra questi, il tenore Fabio Andreotti che, oltre ad aver solcato alcuni tra i palchi più prestigiosi al mondo, ha rappresentato l'Italia a Canton (Cina) nel 2006, per conto del teatro dell'Opera di Roma. Sarà presente anche il soprano Seungyeon Ko vincitrice di concorsi e solista con importanti orchestre.

Annunciata anche la presenza del soprano aquilano Lucia Vaccari, vincitrice del premio della critica al Concorso internazionale Maria Caniglia di Sulmona con esibizioni nei teatri importanti tra cui al teatro dell'Opera di Roma, in mondovisione.

Parteciperà l'Orchestra da Camera aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudieri.



