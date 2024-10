118 Molise, grave carenza di medici, criticità nelle postazioni

Il Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha prorogato al prossimo 31 dicembre l'Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei Medici di medicina generale (Mmg) convenzionati nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale. Il provvedimento è stato adottato a seguito del "continuo decremento dell'organico" dovuto anche al recente passaggio di cinque medici nei Pronto soccorso e al persistere di lunghi periodi di assenza di camici bianchi per malattia.

In Molise il Servizio di emergenza territoriale (Set) 118 è articolato in 16 postazioni con una dotazione organica complessiva di 96 medici, ma, nonostante la continua ricerca di personale per la copertura di 47 incarichi vacanti a tempo indeterminato, "la carenza si è aggravata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA