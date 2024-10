Pescara, da due settimane buca transennata su via Rigopiano

A Pescara "in Via Rigopiano ormai da diversi giorni insiste una buca enorme sull'asfalto, pericolosissima soprattutto nelle ore notturne. La buca si trova al centro della carreggiata ed è transennata da troppi giorni".

La segnalazione arriva dal consigliere comunale Domenico Pettinari. "Riparare queste grandi criticità che possono mettere a serio rischio l'incolumità dei cittadini dovrebbe rappresentare una priorità assoluta dell'amministrazione comunale, invece mi pare che a questa amministrazione interessi soprattutto cambiare la viabilità delle vie centrali, chiudere le strade per eventi, creando così ulteriori disagi per i cittadini".

La buca nell'asfalto di via Rigopiano, in prossimità di strisce pedonali e di una fermata di autobus, è stata una delle dirette conseguenze del temporale che il 17 settembre scorso si è abbattuto su Pescara. La porzione di asfalto sconnesso è transennata, con conseguente restringimento della carreggiata nei due sensi di marcia, e manca adeguata segnaletica che possa rendere ben visibile l'ostacolo nelle ore notturne.



