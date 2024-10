Ciro De Caro apre fase conclusiva di L'Aquila Film Festival

Il regista romano Ciro De Caro sarà all'Aquila con il suo film Taxi Monamour per il primo appuntamento della fase conclusiva del 17/o L'Aquila Film Festival. Il regista romano presenterà il suo film, già acclamato al recente Festival di Venezia, mercoledì 2 ottobre al Palazzetto dei Nobili a L'Aquila.

Taxi Monamour racconta la storia di due donne: Anna (Rosa Palasciano) ha una malattia che la costringe a vivere una solitudine forzata, ha una profonda crisi personale ed è in conflitto con la sua famiglia che le consiglia di seguire il suo compagno e trasferirsi in un'altra città per lavoro. Cristi (Yeva Sai) arriva da un paese in guerra, è costretta a stare lontana dalla sua famiglia e cercare di ricostruirsi una vita in Italia. Anche lei vive una condizione di solitudine che la fa stare male. Quando le due donne, molto diverse, ma con molto in comune, si incontrano, hanno l'occasione di assaporare la libertà.

Dal giovedì 3 inizierà poi una lunga serie di proiezioni, incontri, escursioni e degustazioni (circa 30 appuntamenti) in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, il Cai e numerose associazioni del territorio, che porteranno alle giornate conclusive nei giorni 18/23 novembre 2024, con ospiti, talk, incontri professionali e, naturalmente, le premiazioni delle competizioni: miglior documentario, migliore opera prima, miglior cortometraggio e miglior film.

Il programma e i link per prenotare è disponibile sul sito www.laquilafilmfestival.it e l'ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento posti.



