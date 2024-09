Torna il concorso internazionale di canto Francesco Paolo Tosti

Otto composizioni per canto e pianoforte di Francesco Paolo Tosti, in italiano, francese e inglese, e un'aria d'opera scelta fra quelle di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Ponchielli, Boito, Cilea e Catalani: dovranno eseguirle i partecipanti al Concorso internazionale di canto 'Francesco Paolo Tosti' che, giunto alla settima edizione, si svolgerà nel teatro comunale 'Tosti' di Ortona in tre fasi: 28 e 29 novembre le selezioni eliminatorie, 30 novembre la semifinale e 1 dicembre la finale. La partecipazione è aperta a cantanti italiani e stranieri, tra i 18 anni e i 40 anni, con registro vocale di soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono o basso. Con specifico giudizio saranno ammessi a partecipare anche pianisti accompagnatori, con stessi requisiti di età e anch'essi di cittadinanza italiana o straniera.

L'iscrizione potrà essere effettuata online su www.istitutonazionaletostiano.org entro il 16 novembre. Entro il 24 novembre, sul sito e sulla pagina facebook dell'istituto, saranno pubblicati elenchi degli ammessi e calendario delle esibizioni. Al vincitore andrà un premio di 10mila euro, concerti per il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e altre collaborazioni da definire. Previsto anche un premio dedicato alla memoria del fondatore del Tostiano, Francesco Sanvitale, assegnato al più giovane finalista.

"La scelta di lavorare su un evento a cadenza quadriennale - spiega il presidente dell'Istituto Nazionale Tostiano, Remo Di Martino - consente un naturale ricambio di cantanti per un premio che vuole innanzitutto valorizzare gli interpreti di un autore, come Francesco Paolo Tosti, conosciuto ed eseguito a livello mondiale. La peculiarità del concorso consiste proprio nel lavorare su un repertorio cameristico definito e sulle sue specifiche qualità interpretative".

Presidente della giuria è il pianista Nazzareno Carusi, consigliere di amministrazione del Teatro e della Filarmonica della Scala e presidente del Conservatorio dell'Aquila. Gli altri componenti sono: Fortunato Ortombina (Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano); Giorgio Battistelli (compositore, direttore artistico del Festival MiTo e dell'Orchestra Haydn di Bolzano); Carlo Fontana (presidente di Impresa Cultura Italia, già sovrintendente del Teatro alla Scala); Michele Gamba (direttore d'orchestra e pianista); Alberto Mattioli (critico musicale); Eleonora Buratto (soprano); Antonio Poli (tenore); Paola Leolini (docente di canto).



