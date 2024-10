Ruote nella Storia 2024: raduno di auto d'epoca a Spoltore

Nella giornata di domenica 29 settembre Spoltore ha ospitato e concesso il patrocinio per l'evento "Ruote nella Storia 2024", organizzato dall'Automobile Club Pescara, una manifestazione turistico - culturale sulle strade della Coppa Acerbo. Sulla base del format di ACI Storico e ACI Automobile Club d'Italia, la giornata si è svolta alla scoperta del borgo storico di Spoltore a bordo di vetture di oltre trent'anni di età. I partecipanti, accompagnati da una guida turistica della Pro Loco di Spoltore, hanno potuto visitare il Belvedere, il Castello, la Piazza D'Albenzio, la Chiesa e la Cripta San Panfilo. A seguire gli equipaggi si sono spostati con le loro auto verso la struttura del Convento di San Panfilo. Infine, spostamento a Caprara presso la residenza "Villa Acerbo" per un brindisi finale.

Con questo evento l'Automobile Club Pescara ha voluto rievocare anche il Gran Premio di Pescara, la gara automobilistica italiana che si è tenuta per 27 edizioni tra il 1924 il 1961 e di cui quest'anno ricorre il centenario.

Presente il presidente dell'Automobile Club Pescara Giampiero Sartorelli e la sindaca di Spoltore Chiara Trulli, i membri del Consiglio Direttivo e la direttrice dell'Automobile Club Pescara, gli assessori e i consiglieri dell'amministrazione Comunale di Spoltore.



