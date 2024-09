Per i bambini in ospedale festa con Tata Assunta a L'Aquila

Nel mese di ottobre Abio L'Aquila, 'Associazione per il bambino in ospedale' compirà vent'anni e per questa occasione darà una festa con Tata Assunta per i più piccoli, domenica prossima, 6 ottobre, dalle 16:30 alle 19:30, nel Centro Sportivo Arcobaleno all'Aquila. L'evento, per bambini dai 3 ai 12 anni, è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria entro il 2 ottobre, mandando un messaggio al 328.2748125. I posti sono limitati e sono consentiti al massimo due accompagnatori per bambino. L'Associazione per il Bambino In Ospedale è stata fondata nel 1978 a Milano. Il suo obiettivo è intervenire per ridurre il disagio che affrontano i bambini, gli adolescenti e i genitori in ospedale, al momento dell'impatto con la struttura e durante la degenza.

Lo scopo è l'umanizzazione dell'ospedale, per renderlo un luogo dove "curare" diventi "prendersi cura". In questi anni Abio è cresciuta esponenzialmente, con la nascita di oltre 50 sedi su tutto il territorio nazionale e 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria. I volontari di Abio L'Aquila sono presenti nell'Ospedale San Salvatore dal 2004 e da allora si dedicano ai bambini sostenendoli e accogliendoli in ospedale, donando loro sorrisi, intrattenendoli nella sala gioco e aiutando le famiglie a gestire il ricovero dei loro piccoli.





