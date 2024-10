Incendio ditta Chieti: Protezione Civile, non uscire di casa

"Attenzione, ulteriore incendio! Un altro incendio sta interessando una fabbrica a Chieti Scalo. Si invita la popolazione nell'area circostante a chiudere le finestre e a uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari e urgenti". Lo scrive sui social la Protezione civile regionale abruzzese a proposito dell'incendio in corso in una ditta di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Sul posto è arrivato il sindaco, Diego Ferrara. In corso l'intervento dei Vigili del fuoco.

Appello analogo della Protezione civile nel pomeriggio per il rogo, ancora in corso, in una ditta di solventi a Pineto (Teramo).

Il sindaco di Chieti ha annunciato sui social che domani rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado della città.



