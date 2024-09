Gran Sasso, la Funivia chiude per manutenzione

E' stata chiusa al pubblico, da questa mattina, per lavori di ordinaria manutenzione la Funivia del Gran Sasso che, nel territorio comunale dell'Aquila, consente di raggiungere Campo Imperatore, a quota 2.130 metri, da località Fonte Cerreto (1.115 metri). Lo ha reso noto il Centro turistico Gran Sasso in una comunicazione attraverso i propri canali web.

Con una successiva comunicazione verrà resa nota la data della riapertura. La ripresa dell'esercizio dopo la manutenzione sarà sempre in deroga in attesa della sostituzione delle funi portanti, e dovrà rispettare gli obblighi imposti dall'Ansfisa (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). Il nulla osta al pubblico esercizio dovrà essere rinnovato ogni 30 giorni con obbligo di report mensile all'Ansfisa sul monitoraggio dell'impianto.

Intanto sono stati affidati a una ditta specializzata la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la sostituzione delle funi portanti.

La prima corsa estiva c'è stata il 20 luglio scorso, dopo che il primo maggio era stata disposta la chiusura fino alla sostituzione delle funi. Dopo il via libera dell'Ansfisa, la Giunta regionale d'Abruzzo ha rilasciato ufficialmente l'autorizzazione all'esercizio in deroga.



