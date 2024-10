Brucia ditta solventi: Vigili del Fuoco, rogo sotto controllo

(v. 'Brucia ditta solventi Abruzzo, invito...' delle 17.19) L'incendio che sta interessando la Kemipol di Scerne di Pineto (Teramo), azienda che produce solventi e diluenti, è ancora in corso, ma è al momento sotto controllo. Lo dicono all'ANSA dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Teramo che ha subito inviato sul posto numerosi uomini e mezzi.

Attualmente è chiusa al traffico solo la strada di accesso allo stabilimento. Non si registrano morti o feriti. Intanto la Protezione civile regionale invita "la popolazione nell'area circostante a chiudere le finestre e ad uscire dalle abitazioni solo per motivi strettamente necessari ed urgenti".

La colonna di fumo nero provocata dall'incendio è ancora visibile da decine di chilometri di distanza, così come l'odore di bruciato è percepibile anche nell'area metropolitana Pescara-Chieti. Sul posto sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta. "Il rogo, seppure ancora in corso, è al momento sotto controllo - dice il primo cittadino. "Siamo in attesa dei primi risultati dei campionamenti da parte dell'Arta per poi valutare eventuali provvedimenti".



