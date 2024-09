Dispersi in Abruzzo, sospese ricerche 35enne sul Gran Sasso

Sono state sospese per oggi, a causa della scarsa visibilità, le ricerche di Giorgio Lanciotti, 35enne di Roseto (Teramo) scomparso lo scorso 21 settembre durante un'escursione solitaria sul Gran Sasso; per quanto riguarda l'altro disperso in Abruzzo - Italo Basilisco, fungaiolo 70enne di Spoltore (Pescara) scomparso martedì scorso sul Voltigno nel Pescarese - la squadra forre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sta controllando salti e corsi d'acqua.

Lanciotti lo scorso 21 settembre dopo avere parcheggiato l'auto nella zona di Cima Alta, a circa 1.600 metri di quota nei pressi di un camping, si era incamminato verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. A lanciare l'allarme erano stati i familiari dell'uomo dopo avere constatato il giorno dopo che non era rientrato a casa.

Basilisco è scomparso il 24 settembre mentre cercava funghi nel territorio comunale di Villa Celiera (Pescara). A dare l'allarme era stato il fratello del fungaiolo, che era con lui e che, all'improvviso, non l'ha più visto.



