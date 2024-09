Cade mentre raccoglie funghi in montagna, grave 89enne

Grave incidente in montagna, nel pomeriggio di oggi, per un anziano di 89 anni che è caduto in località Passo Godi, sul territorio comunale di Scanno (L'Aquila), mentre raccoglieva funghi. Sul posto è intervenuto il personale dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila che ha recuperato il ferito e lo ha trasferito, in codice rosso, nell'ospedale 'San Salvatore' del capoluogo per i successivi accertamenti. La prognosi è riservata.

La vicenda è stata segnalata ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, territorialmente competenti. Due le possibili cause dell'incidente in montagna: una caduta accidentale oppure un malore improvviso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA