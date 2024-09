'Note d'autunno', rassegna musicale per scoprire il territorio

'Note d'autunno' la rassegna musicale per conoscere il territorio, in programma dal 4 al 6 ottobre, nella Marsica e Valle Roveto con anteprima nel fine settimana. Sabato 28 settembre a Borgo Morino Vecchio, ore 17.30, lo spettacolo di Beppe Barra in concerto. 29 settembre alle 10, passeggiata nella Riserva naturale dello Zompo Lo Schioppo, con interventi musicali a cura di Stefano Di Toro (chitarra), Massimiliano Scatena (melodica) e Lorenzo Di Toro (percussioni). Venerdì 4 ottobre alle 15, passeggiata guidata nella Valle di Amplero e Borgo di Collelongo e alle 18 alla chiesa di Madonna a Monte, concerto a cura di giovani talenti.

Sabato 5 ottobre alle 15, passeggiata guidata nella Vallelonga e nella faggeta e alle 18 all'Abbazia della Madonna delle Grazie di Villavallelonga si esibisce il Quartetto Alfieri, composto da Matteo Baldoni, Davide Mori, Matteo Introna e Sofia Bellettini.

Domenica 6 ottobre alle 15, passeggiata guidata nel borgo di Trasacco e nella Grotta della Continenza e alle 18, il concerto a cura di Alessio Bidoli (violino) e Massimiliano Scatena (pianoforte).

"Note d'autunno nasce nel 2021 dal desiderio della direttrice artistica Claudia Scatena, associazione 'Maxima Entropia, di dar vita a eventi che coinvolgano i piccoli centri del comprensorio, nei quali è quasi assente una programmazione artistico culturale", ha dichiarato Gianluigi Ostieri, manager di 'Gabbianella club events' di Casoria di Napoli, organizzatore della rassegna. "La manifestazione inizia con un trekking 'dolce' per ammirare le bellezze naturalistiche e architettoniche dei luoghi e si conclude con i concerti.



