Uomo morto sul bus: sindaco, incidente che lascia sgomenti

(v. 'Autobus frena di colpo, passeggero sbatte...' delle 13.07) "La notizia del tragico incidente sull'autobus avvenuto questa mattina, in cui ha perso la vita un uomo di 66 anni, ci ha profondamente colpiti. Un incidente così improvviso e violento lascia tutti sgomenti". A intervenire è il sindaco di Montesilvano (Pescara), Ottavio De Martinis, dopo la morte di un passeggero che ha sbattuto la testa ed è morto a causa di una brusca frenata dell'autobus sul quale stava viaggiando.

"Come primo cittadino - aggiunge il sindaco in una nota - a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Montesilvano, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Un pensiero commosso va a tutti i suoi cari: la nostra comunità è vicina a loro in questo momento di lutto e di profondo dolore".



